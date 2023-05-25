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В окупованому Криму зник кримськотатарський активіст Люманов

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 травня 2023, 11:34
В окупованому Криму зник кримськотатарський активіст Люманов
Руслан Люманов, фото: Facebook

В окупованому Криму зник кримськотатарський активіст Руслан Люманов, про нього нічого невідомо з учорашнього дня.

Джерело: журналістка  Ельвіна Сеітбулаєва у Facebook, голова ФДМ Рустем Умєров у Facebook

Пряма мова Сеітбулаєвої: "В окупованому Криму викрали активіста Руслана Люманова. Вчора вдень він виїхав з дому в Крименерго і за півгодини звʼязок з ним зник. Додому так і не повернуся".

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У свою чергу Умєров каже про зникнення Люманова. "Чергові репресії проти кримських татар в тимчасово окупованому Криму. Зник кримськотатарський активіст Руслан Люманов", - написав він.

Деталі: Повідомляється, що за словами його дружини, чоловік досі не виходить на звʼязок. Люманов батько 5 дітей.

"Руслан — наш великий друг, роками в Криму допомагає кримськотатарським політвʼязням та їхнім сімʼям, ходить на "суди", бореться за вільний Крим", - додав Умєров.

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Теми: Кримкримські татариокупація
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