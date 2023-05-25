Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Крыму исчез крымскотатарский активист Люманов

Станислав ПогориловЧетверг, 25 мая 2023, 11:34
В оккупированном Крыму исчез крымскотатарский активист Люманов
Руслан Люманов, фото: Facebook

В оккупированном Крыму пропал крымскотатарский активист Руслан Люманов, о нем ничего неизвестно со вчерашнего дня.

Источник: журналистка Эльвина Сеитбулаева в Facebook, глава ФГИ Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь Сеитбулаевой: "В оккупированном Крыму похитили активиста Руслана Люманова. Вчера днем он выехал из дома в Крымэнерго и через полчаса связь с ним пропала. Домой так и не вернусь".

В свою очередь Умеров говорит об исчезновении Люманова. "Очередные репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму. Исчез крымскотатарский активист Руслан Люманов", - написал он.

Детали: Сообщается, что по словам его жены, муж до сих пор не выходит на связь. Люманов отец 5 детей.

"Руслан - наш большой друг, годами в Крыму помогает крымскотатарским политзаключенным и их семьям, ходит на "суды", борется за свободный Крым", - добавил Умеров.

Темы: Крымкрымские татарыоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Крым
Севастополь ночью атаковали беспилотники – оккупанты
Россияне "эвакуировали" военную документацию из Крыма – ЦНС
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: