В оккупированном Крыму исчез крымскотатарский активист Люманов

В оккупированном Крыму пропал крымскотатарский активист Руслан Люманов, о нем ничего неизвестно со вчерашнего дня.

Источник: журналистка Эльвина Сеитбулаева в Facebook, глава ФГИ Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь Сеитбулаевой: "В оккупированном Крыму похитили активиста Руслана Люманова. Вчера днем он выехал из дома в Крымэнерго и через полчаса связь с ним пропала. Домой так и не вернусь".

В свою очередь Умеров говорит об исчезновении Люманова. "Очередные репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму. Исчез крымскотатарский активист Руслан Люманов", - написал он.

Детали: Сообщается, что по словам его жены, муж до сих пор не выходит на связь. Люманов отец 5 детей.

"Руслан - наш большой друг, годами в Крыму помогает крымскотатарским политзаключенным и их семьям, ходит на "суды", борется за свободный Крым", - добавил Умеров.