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У Мелітополі в районі захопленого аеродрому пролунали вибухи – мер

Ірина БалачукЧетвер, 25 травня 2023, 13:27
У Мелітополі в районі захопленого аеродрому пролунали вибухи – мер
Фото з Telegram Федорова

У тимчасово окупованому Мелітополі вранці 25 травня пролунали вибухи в районі аеродрому, видно дим.

Джерело: офіційний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Окупанти Мелітополя рясно палять в районі захопленого аеродрому. Чутно глухі вибухи, видно сильний дим".

Деталі: Що саме сталося в окупантів, наразі невідомо. За словами Федорова, це з’ясовують.

Мер також опублікував фото диму над деревами. 

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Теми: Мелітопольвибухвійна
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