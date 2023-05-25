У Мелітополі в районі захопленого аеродрому пролунали вибухи – мер
Четвер, 25 травня 2023, 13:27
У тимчасово окупованому Мелітополі вранці 25 травня пролунали вибухи в районі аеродрому, видно дим.
Джерело: офіційний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Окупанти Мелітополя рясно палять в районі захопленого аеродрому. Чутно глухі вибухи, видно сильний дим".
Деталі: Що саме сталося в окупантів, наразі невідомо. За словами Федорова, це з’ясовують.
Мер також опублікував фото диму над деревами.
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