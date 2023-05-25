У Мелітополі в районі захопленого аеродрому пролунали вибухи – мер

У тимчасово окупованому Мелітополі вранці 25 травня пролунали вибухи в районі аеродрому, видно дим.

Джерело: офіційний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Окупанти Мелітополя рясно палять в районі захопленого аеродрому. Чутно глухі вибухи, видно сильний дим".

Деталі: Що саме сталося в окупантів, наразі невідомо. За словами Федорова, це з’ясовують.

Мер також опублікував фото диму над деревами.