В Мелитополе в районе захваченного аэродрома прогремели взрывы − мэр
Четверг, 25 мая 2023, 13:27
Во временно оккупированном Мелитополе утром 25 мая раздались взрывы в районе аэродрома, виден дым.
Источник: официальный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым".
Детали: Что именно произошло у оккупантов, пока неизвестно. По словам Федорова, это выясняют.
Мэр также опубликовал фото дыма над деревьями.
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