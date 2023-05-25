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В Мелитополе в районе захваченного аэродрома прогремели взрывы − мэр

Ирина БалачукЧетверг, 25 мая 2023, 13:27
В Мелитополе в районе захваченного аэродрома прогремели взрывы − мэр
Фото из Telegram Федорова

Во временно оккупированном Мелитополе утром 25 мая раздались взрывы в районе аэродрома, виден дым.

Источник: официальный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым".

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Детали: Что именно произошло у оккупантов, пока неизвестно. По словам Федорова, это выясняют.

Мэр также опубликовал фото дыма над деревьями.

Темы: Мелитопольвзрыввойна
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