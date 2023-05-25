В Мелитополе в районе захваченного аэродрома прогремели взрывы − мэр

Во временно оккупированном Мелитополе утром 25 мая раздались взрывы в районе аэродрома, виден дым.

Источник: официальный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым".

Детали: Что именно произошло у оккупантов, пока неизвестно. По словам Федорова, это выясняют.

Мэр также опубликовал фото дыма над деревьями.