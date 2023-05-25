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Україна переводить оборонні закупівлі на модель держав-членів НАТО - Резніков

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 14:40

Закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних сил України проводитиме Агентство оборонних закупівель.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", – зазначив він.

Своєю чергою заступник міністра оборони Денис Шарапов сказав, що відтепер централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у сфері національної безпеки і оборони забезпечуватиме єдина національна агенція.

За його словами, вона у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі потреби, яку визначають ЗСУ.

Наразі Міноборони залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги у розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель та проведення оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель була створена в липні 2022 року відповідно до закону про оборонні закупівлі, який набув чинності за два роки до того. Структура, що створювалось за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання, має на меті зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні під час засідання Контактної групи з питань оборони України Резніков обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом співпрацю в питанні оборонних закупівель.

Теми: УкраїнаНАТОРезніков
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