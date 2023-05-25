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Украина переводит оборонные закупки на модель государств-членов НАТО – Резников

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 14:40

Закупки вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины будет проводить Агентство оборонных закупок.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

"Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставки товаров для нужд ВСУ", – отметил он.

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В свою очередь заместитель министра обороны Денис Шарапов сказал, что отныне централизованную закупку товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения государственных программ в сфере национальной безопасности и обороны будет обеспечивать единое национальное агентство.

По его словам, оно в пределах предусмотренных средств будет осуществлять закупки на основании потребности, которую определяют ВСУ.

Сейчас Минобороны привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и снабжению для помощи в развитии механизмов работы Агентства оборонных закупок и проведения оценки на соответствие службы государственного заказчика стандартам НАТО.

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Напомним, Агентство оборонных закупок было создано в июле 2022 года в соответствии с законом об оборонных закупках, который вступил в силу за два года до того. Структура, которая создавалась по образцу Агентства НАТО по поддержке и поставке, имеет целью сделать закупки оружия для Украины прозрачными и исключить коррупцию.

В апреле во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Резников обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сотрудничество в вопросе оборонных закупок.

Темы: УкраинаНАТОРезников
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