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Посли РФ намагаються завадити Кулебі в Африці, а Лавров готує турне "по слідах"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 травня 2023, 15:07
Посли РФ намагаються завадити Кулебі в Африці, а Лавров готує турне по слідах
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого турне Африкою повідомив, що глава російського МЗС Сергій Лавров "по його слідах" готує візит на континент, а російські посли розповідають урядам африканських країн, як погано приймати українського міністра.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заяву Кулеби під час відеовключення в Instagram з Ефіопії

Пряма мова: "Я знаю, що в Москві дуже уважно стежать за моїм турне і там, де я зʼявляюся, приходить російський посол і починає розказувати: як погано, що ви приймали українського міністра. 

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Лавров по моїх слідах, навздогін одразу намагається говорити з людьми, з якими я говорив і планує свій візит до Африки".

Деталі: Кулеба вважає Африку простором дипломатичного двобою з Росію. Він наголосив, що Росія 30 років потужно працювала, сіяла свою пропаганду і наразі переконує в тому, що вона є "рятівником і єдиним захисником" Африки.

Кулеба також повідомив, що його турне продовжиться в Руанді.

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Теми: Кулеба Дмитродипломатичні відносиниРосіяАфрика
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