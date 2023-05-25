Послы РФ пытаются помешать Кулебе в Африке, а Лавров готовит турне "по следам"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего турне Африкой сообщил, что глава российского МИДа Сергей Лавров "по его следам" готовит визит на континент, а российские послы рассказывают правительствам африканских стран, как плохо принимать украинского министра.
Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Кулебы во время видеовключения в Instagram из Эфиопии
Прямая речь: "Я знаю, что в Москве очень внимательно следят за моим турне и там, где я появляюсь, приходит российский посол и начинает рассказывать: как плохо, что вы принимали украинского министра.
Лавров по моим следам, вдогонку сразу пытается говорить с людьми, с которыми я говорил и планирует свой визит в Африку".
Детали: Кулеба считает Африку пространством дипломатического поединка с Россией. Он отметил, что Россия 30 лет мощно работала, сеяла свою пропаганду и сейчас убеждает в том, что она является "спасителем и единственным защитником" Африки.
Кулеба также сообщил, что его турне продолжится в Руанде.