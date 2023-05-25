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Послы РФ пытаются помешать Кулебе в Африке, а Лавров готовит турне "по следам"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 25 мая 2023, 15:07
Послы РФ пытаются помешать Кулебе в Африке, а Лавров готовит турне по следам
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего турне Африкой сообщил, что глава российского МИДа Сергей Лавров "по его следам" готовит визит на континент, а российские послы рассказывают правительствам африканских стран, как плохо принимать украинского министра.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Кулебы во время видеовключения в Instagram из Эфиопии

Прямая речь: "Я знаю, что в Москве очень внимательно следят за моим турне и там, где я появляюсь, приходит российский посол и начинает рассказывать: как плохо, что вы принимали украинского министра. 

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Лавров по моим следам, вдогонку сразу пытается говорить с людьми, с которыми я говорил и планирует свой визит в Африку".

Детали: Кулеба считает Африку пространством дипломатического поединка с Россией. Он отметил, что Россия 30 лет мощно работала, сеяла свою пропаганду и сейчас убеждает в том, что она является "спасителем и единственным защитником" Африки.

Кулеба также сообщил, что его турне продолжится в Руанде.

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Темы: Кулеба Дмитрийдипломатические отношенияРосcияАфрика
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