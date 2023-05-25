Обвинувачена в дачі хабаря суддя пішла від покарання... в ЗСУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинила провадження за скаргами обвинуваченої в дачі хабаря судді Ольги Панченко та її адвокатів через мобілізацію цієї "служительки Феміди".

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 15 травня

Деталі: В кінці січня 2023 року голову Харківського адмінсуду Панченко було засуджено до 5 років позбавлення волі.

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Її визнали винною в передачі 3000 доларів неправомірної вигоди судді очолюваного нею суду Олені Заічко за прийняття судового рішення.

Панченко провину не визнала і вирок оскаржила. Поки вирок не набув законної сили, вона залишалась на свободі.

На засідання апеляційного суду в травні Панченко не зʼявилась. В свою чергу її адвокат надав фотокопію витягу із наказу від 21 березня 2023 року командира військової частини. З документа вбачається, що Панченко зарахована до списків особового складу військової частини і займає посаду санітарного інструктора медичного пункту 4-го стрілецького батальйону.

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Адвокат просив зупинити розгляд справи, оскільки обвинувачена "призвана для проходження військової службу за призовом під час мобілізації і наразі виконує службово-бойові завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України".

ВАКС зупинив апеляційне провадження до звільнення Панченко з військової служби.