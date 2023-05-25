Обвиняемая в даче взятки судья ушла от наказания... в ВСУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила производство по жалобам обвиняемой в даче взятки судьи Ольги Панченко и ее адвокатов из-за мобилизации этой "служительницы Фемиды".

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 15 мая

Детали: В конце января 2023 года председатель Харьковского админсуда Панченко была приговорена к 5 годам лишения свободы.

Ее признали виновной в передаче 3000 долларов неправомерной выгоды судье возглавляемого ею суда Елене Заичко за принятие судебного решения.

Панченко вину не признала и приговор обжаловала. Пока приговор не вступил в законную силу, она оставалась на свободе.

На заседание апелляционного суда в мае Панченко не явилась. В свою очередь ее адвокат предоставил фотокопию выписки из приказа от 21 марта 2023 года командира воинской части. Из документа следует, что Панченко зачислена в списки личного состава воинской части и занимает должность санитарного инструктора медицинского пункта 4-го стрелкового батальона.

Адвокат просил остановить рассмотрение дела, поскольку обвиняемая "призвана для прохождения военной службы по призыву по мобилизации и сейчас выполняет служебно-боевые задачи по защите независимости и территориальной целостности Украины".

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ВАКС остановил апелляционное производство до увольнения Панченко с военной службы.