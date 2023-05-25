Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обвиняемая в даче взятки судья ушла от наказания... в ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 мая 2023, 15:51
Обвиняемая в даче взятки судья ушла от наказания... в ВСУ
ФОТО ADM.PL.COURT.GOV.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила производство по жалобам обвиняемой в даче взятки судьи Ольги Панченко и ее адвокатов из-за мобилизации этой "служительницы Фемиды".

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 15 мая

Детали: В конце января 2023 года председатель Харьковского админсуда Панченко была приговорена к 5 годам лишения свободы.

Ее признали виновной в передаче 3000 долларов неправомерной выгоды судье возглавляемого ею суда Елене Заичко за принятие судебного решения.

Панченко вину не признала и приговор обжаловала. Пока приговор не вступил в законную силу, она оставалась на свободе.

На заседание апелляционного суда в мае Панченко не явилась. В свою очередь ее адвокат предоставил фотокопию выписки из приказа от 21 марта 2023 года командира воинской части. Из документа следует, что Панченко зачислена в списки личного состава воинской части и занимает должность санитарного инструктора медицинского пункта 4-го стрелкового батальона.

Адвокат просил остановить рассмотрение дела, поскольку обвиняемая "призвана для прохождения военной службы по призыву по мобилизации и сейчас выполняет служебно-боевые задачи по защите независимости и территориальной целостности Украины".

ВИДЕО ДНЯ

ВАКС остановил апелляционное производство до увольнения Панченко с военной службы.

Темы: судвзяткамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
суд
Несовершеннолетний корректировщик обстрелов по Бахмуту проведет 10 лет за решеткой
В ЮАР задержали самого разыскиваемого душегуба, причастного к убийству тысяч людей в Руанде
Дело Тлявова: Прокуратура обжалует приговор о 4 годах тюрьмы за убийство ребенка
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: