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Українці потренуються літати на шведських Gripen, але про їхнє надання не йдеться

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 16:41

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував навчання кількох українських льотчиків на шведських винищувачах JAS 39 Gripen у відповідь на прохання української сторони.

Відповідну заяву Йонсон зробив в інтерв’ю телеканалу TV4, повідомляє "Європейська правда".

За словами шведського міністра, кілька досвідчених українських льотчиків зможуть потренуватися на тренажерах і здійснити тестові польоти на JAS 39 Gripen. Йдеться про "ознайомчу програму", уточнив він.

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Хоча Швеція та Україна ще мають ухвалити певні рішення для початку навчальної програми, вона, зазначає TV4, може розглядатись як перший крок на шляху отримання Україною цих винищувачів.

Водночас Йонсон підкреслив, що шість ескадрилей JAS 39 Gripen, які перебувають на озброєнні Сил оборони Швеції, потрібні для власних оборонних потреб, тому передання хоча б одного з літаків не видається ймовірним.

"Наразі не йдеться про те, щоб надати Україні якісь літаки", – додав він.

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Український уряд неодноразово звертався по допомогу з винищувачами до кількох країн, зокрема і Швеції. Запити були зроблені ще влітку 2022 року, а вже в лютому 2023-го Олексій Резніков висловив бажання України отримати JAS 39 Gripen.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені ШтатиПортугалія та Норвегія.

За даними ЗМІ, близько 20 українських пілотів розпочнуть перший етап навчання на F-16 винищувачах у Великій Британії улітку цього року.

Теми: винищувачіУкраїнаШвеція
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