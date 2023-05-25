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Украинцы потренируются летать на шведских Gripen, но об их передаче речь не идет

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 16:41

Министр обороны Швеции Пол Йонсон анонсировал обучение нескольких украинских летчиков на шведских истребителях JAS 39 Gripen в ответ на просьбу украинской стороны.

Соответствующее заявление Йонсон сделал в интервью телеканалу TV4, сообщает "Европейская правда".

По словам шведского министра, несколько опытных украинских летчиков смогут потренироваться на тренажерах и осуществить тестовые полеты на JAS 39 Gripen. Речь идет об "ознакомительной программе", уточнил он.

Хотя Швеция и Украина еще должны принять определенные решения для начала учебной программы, она, отмечает TV4, может рассматриваться как первый шаг на пути получения Украиной этих истребителей.

В то же время Йонсон подчеркнул, что шесть эскадрилий JAS 39 Gripen, которые находятся на вооружении Сил обороны Швеции, нужны для собственных оборонных нужд, поэтому передача хотя бы одного из самолетов не представляется вероятным.

"Сейчас речь не идет о том, чтобы предоставить Украине какие-то самолеты", – добавил он.

Украинское правительство неоднократно обращалось за помощью с истребителями к нескольким странам, в том числе и Швеции. Запросы были сделаны еще летом 2022 года, а уже в феврале 2023-го Алексей Резников выразил желание Украины получить JAS 39 Gripen.

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На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты, Португалия и Норвегия.

По данным СМИ, около 20 украинских пилотов начнут первый этап обучения на F-16 истребителях в Великобритании летом этого года.

Темы: истребителиУкраинаШвеция
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