Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 травня 2023, 16:45
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
ФОТО ДАВИДА АРАХАМИИ В TELEGRAM

Верховна Рада планує ухвалити законопроєкт про відновлення декларування у першому читанні до кінця червня, а в цілому він буде прийнятий до кінця вересня 2023 року.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" і автор законопроєкту Давид Арахамія у коментарі Руху "Чесно"

Деталі: За його словами, крім основного законопроєкту № 8071, який ще з осені минулого року отримав висновок антикорупційного комітету, на розгляд парламенту готують новий альтернативний законопроєкт, над яким працює робоча група, до якої залучені НАЗК і НАБУ.

Повідомляється, що для того, щоб законопроєкт розглянули в сесійній залі, відповідне рішення має бути прийняте на погоджувальній раді.

Що було раніше:

  • З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і введення в країні воєнного стану з українських посадовців тимчасово зняли обов'язок декларувати статки.
  • Але 22 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.

Теми: деклараціїАрахаміяВерховна Радазаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
декларації
Як Україна збирається виконувати антикорупційні обіцянки МВФ, щоб отримати транш
Недостовірне декларування: нардепці від "Слуги народу" Саладусі повідомили про підозру
Дозволено – не значить заборонено: чому пора повернути обов'язкове електронне декларування
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: