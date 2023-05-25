Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія

Верховна Рада планує ухвалити законопроєкт про відновлення декларування у першому читанні до кінця червня, а в цілому він буде прийнятий до кінця вересня 2023 року.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" і автор законопроєкту Давид Арахамія у коментарі Руху "Чесно"

Деталі: За його словами, крім основного законопроєкту № 8071, який ще з осені минулого року отримав висновок антикорупційного комітету, на розгляд парламенту готують новий альтернативний законопроєкт, над яким працює робоча група, до якої залучені НАЗК і НАБУ.

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Повідомляється, що для того, щоб законопроєкт розглянули в сесійній залі, відповідне рішення має бути прийняте на погоджувальній раді.

Що було раніше:

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і введення в країні воєнного стану з українських посадовців тимчасово зняли обов'язок декларувати статки.

Але 22 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.