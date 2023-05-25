Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 травня 2023, 16:45
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
ФОТО ДАВИДА АРАХАМИИ В TELEGRAM

Верховна Рада планує ухвалити законопроєкт про відновлення декларування у першому читанні до кінця червня, а в цілому він буде прийнятий до кінця вересня 2023 року.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" і автор законопроєкту Давид Арахамія у коментарі Руху "Чесно"

Деталі: За його словами, крім основного законопроєкту № 8071, який ще з осені минулого року отримав висновок антикорупційного комітету, на розгляд парламенту готують новий альтернативний законопроєкт, над яким працює робоча група, до якої залучені НАЗК і НАБУ.

Реклама:

Повідомляється, що для того, щоб законопроєкт розглянули в сесійній залі, відповідне рішення має бути прийняте на погоджувальній раді.

Що було раніше:

  • З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і введення в країні воєнного стану з українських посадовців тимчасово зняли обов'язок декларувати статки.
  • Але 22 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: деклараціїАрахаміяВерховна Радазаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
декларації
Проросійські та старі корупційні "еліти": хто в Раді хоче й надалі ховати електронні декларації
Декларування військових під час війни: військкомам, закупівельникам та ВЛК – обов'язково, решті – не потрібно
Рада в першому читанні схвалила закон про відновлення e-декларування
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: