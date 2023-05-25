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Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия

Станислав ПогориловЧетверг, 25 мая 2023, 16:45
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
ФОТО ДАВИДА АРАХАМІЇ У TELEGRAM

Верховная Рада планирует принять законопроект о восстановлении декларирования в первом чтении до конца июня, а в целом он будет принят до конца сентября 2023 года.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" и автор законопроекта Давид Арахамия в комментарии Движению "Честно"

Детали:  По его словам, кроме основного законопроекта № 8071, который еще с осени прошлого года получил заключение антикоррупционного комитета, на рассмотрение парламента готовят новый альтернативный законопроект, над которым работает рабочая группа, к которой привлечены НАПК и НАБУ.

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Сообщается, что для того, чтобы законопроект рассмотрели в сессионном зале, соответствующее решение должно быть принято на согласительном совете.

Что предшествовало:

  • С началом полномасштабного вторжения России в Украину и введения в стране военного положения с украинских чиновников временно сняли обязанность декларировать доходы.
  • Однако 22 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других должностных лиц декларировать свое имущество.

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Темы: декларацииАрахамия Верховная Радазаконодательство
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