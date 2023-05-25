Країни "Рамштайну" зобов'язалися надати Україні військову допомогу на $65 млрд – Остін

США та країни Контактної групи з підтримки України зобов'язалися виділити їй військову допомогу на загальну суму $65 млрд.

Про це заявив у четвер міністр оборони США Ллойд Остін у своєму виступі в рамках онлайн-засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Загалом Контактна група пообіцяла надати Україні допомогу в галузі безпеки на $65 млрд", – сказав Остін.

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За словами глави Пентагону, президент РФ Владімір Путін сподівався, що рішучість союзників України зникне.

"І він ставив на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємося єдиними, як і раніше. І це може побачити весь світ", – заявив Остін.

Він також висловив сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотуванню винищувачами F-16 розпочнеться найближчими тижнями.