Країни "Рамштайну" зобов'язалися надати Україні військову допомогу на $65 млрд – Остін

США та країни Контактної групи з підтримки України зобов'язалися виділити їй військову допомогу на загальну суму $65 млрд.

Про це заявив у четвер міністр оборони США Ллойд Остін у своєму виступі в рамках онлайн-засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Загалом Контактна група пообіцяла надати Україні допомогу в галузі безпеки на $65 млрд", – сказав Остін.

За словами глави Пентагону, президент РФ Владімір Путін сподівався, що рішучість союзників України зникне.

"І він ставив на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємося єдиними, як і раніше. І це може побачити весь світ", – заявив Остін.

Він також висловив сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотуванню винищувачами F-16 розпочнеться найближчими тижнями.