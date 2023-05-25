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Страны "Рамштайна" обязались предоставить Украине военную помощь на $65 млрд – Остин

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 18:02

США и страны Контактной группы по поддержке Украины обязались выделить ей военную помощь на общую сумму $65 млрд.

Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин в своем выступлении в рамках онлайн-заседания в формате "Рамштайн", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В общем Контактная группа пообещала предоставить Украине помощь в области безопасности на $65 млрд", – сказал Остин.

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По словам главы Пентагона, президент РФ Владимир Путин надеялся, что решимость союзников Украины исчезнет. 

"И он ставил на то, что наше единство даст трещину. Вместо этого мы остаемся едиными, как и раньше. И это может увидеть весь мир", – заявил Остин.

Он также выразил надежду на то, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителями F-16 начнется в ближайшие недели.

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Темы: оружиеРамштайнпомощь УкраинеСША
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