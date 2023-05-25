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ВАКС зупинив виконання рішення про зменшення застави Насірову – ЦПК

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 травня 2023, 18:05
ВАКС зупинив виконання рішення про зменшення застави Насірову – ЦПК
Роман Насіров, фото: Getty Images

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зупинила виконання рішення слідчої судді Лариси Задорожної щодо зменшення застави колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у п'ять разів.

Джерело: ЦПК

Деталі: Рішення, яке ухвалили судді апеляції Сергій Боднар, Ігор Панаід та Віктор Панкулич, зупинено на час апеляційного розгляду.

Колегія суддів також визнала неповажними причини неявки на сьогоднішнє засідання адвокатів Насірова, а також відмовила у задоволенні заяви адвоката про відвід.

Наступне засідання апеляції призначено на 8 червня.

Нагадаємо: Насірова підозрюють в одержанні понад 722 млн грн хабара за відшкодування ПДВ фірмам Олега Бахматюка.

Що було раніше: Слідча суддя Вищого антикорсуду Лариса Задорожна 16 травня зменшила заставу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову із 523 млн до 107 млн гривень.

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Теми: НасіровсудАнтикорупційний суд
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