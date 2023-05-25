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ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК

Станислав ПогориловЧетверг, 25 мая 2023, 18:05
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
Роман Насиров, фото: Getty Images

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) остановила исполнение решения следственной судьи Ларисы Задорожной относительно уменьшения залога бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в пять раз.

Источник: ЦПК

Детали: Решение, которое приняли судьи апелляции Сергей Боднар, Игорь Панаид и Виктор Панкулич, остановлено на время апелляционного рассмотрения.

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Коллегия судей также признала неуважительными причины неявки на сегодняшнее заседание адвокатов Насирова, а также отказала в удовлетворении заявления адвоката об отводе.

Следующее заседание апелляции назначено на 8 июня.

Напомним: Насирова подозревают в получении более 722 млн грн взятки за возмещение НДС фирмам Олега Бахматюка.

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Что предшествовало: Следственная судья Высшего антикорсуда Лариса Задорожная 16 мая уменьшила залог бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову с 523 млн до 107 млн гривен.

Темы: НасировсудАнтикоррупционный суд
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