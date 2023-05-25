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Росіяни продовжують бої в районі Бахмута, марно пориваються до Білогорівки й Красногорівки – Генштаб

Олена РощінаЧетвер, 25 травня 2023, 18:53
Росіяни продовжують бої в районі Бахмута, марно пориваються до Білогорівки й Красногорівки – Генштаб
Зброя напоготові, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

25 травня, на 456 день повномасштабного вторгнення, російські війська вели наступальні дії в районі Бахмута попри заяви про повне захоплення цього міста, атакували Мар’їнку, а також вели безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки, Білогорівки та Масютовки. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 четверга 25.05.2023

Деталі: Генштаб інформує, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За цю добу на зазначених ділянках фронту відбулося 17 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

По напрямках ситуація така: 

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Ходине, Володимирівка, Олександрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці,  Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів в районі населених пунктів Чайківка та Кислівка Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області та Івано-Дарївки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії  в районі Бахмута. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка та Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог обстріляв, зокрема, Вугледар та Пречистівку.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

У ніч на 25 травня Росія завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". 36 із 36 було знищено нашими захисниками.

Загалом протягом цієї доби противник завдав 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Хірківщині, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

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Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теми: війнаДонецька областьЛуганська областьГенштаб
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