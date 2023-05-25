Россияне продолжают бои в районе Бахмута, тщетно порываются к Белогоровке и Красногоровке – Генштаб

25 мая, на 456 день полномасштабного вторжения, российские войска вели наступательные действия в районе Бахмута несмотря на заявления о полном захвате этого города, атаковали Марьинку, а также вели безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки, Белогоровки и Масютовки.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 четверга 25.05.2023

Детали: Генштаб информирует, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки на указанных участках фронта произошло 17 боевых столкновений.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.

По направлениям ситуация такова:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гай, Каменская Слобода Черниговской области; Ходино, Владимировка, Александровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелечья, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка, Хатнее в Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары в районе населенных пунктов Чайковка и Кисловка Харьковской области. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Армия РФ нанесла авиационные удары в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял, в частности, Угледар и Пречистовку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава на Херсонщине. Осуществил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львовское, Висунцы, Белозерка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

В ночь на 25 мая Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". 36 из 36 были уничтожены нашими защитниками.

Всего в течение этих суток противник нанес 2 ракетных удара из ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны в Хирьковской области, в результате чего поврежден частный дом.

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Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.