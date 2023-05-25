Лукашенко: Ядерна зброя РФ уже їде в Білорусь

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей.

Про це, як пише "Європейська правда", Лукашенко сказав у четвер у кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму в Москві, відповідне відео публікують провладні білоруські ЗМІ.

Білоруський диктатор прокоментував підписану міністрами оборони Білорусі та Росії угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території.

"Уже ухвалене рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця, зберігання і таке інше. Ми все це зробили, тому… почалось переміщення ядерних боєприпасів", – додав він.

На уточнювальне питання, чи вже перебуває ядерна зброя РФ у Білорусі, Лукашенко сказав: "Можливо. Я приїду – подивлюсь".

Раніше в четвер міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року президент РФ Владімір Путін повідомив про домовленість із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці.

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Тоді Путін заявив, що Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм тактичної ядерної зброї.

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