Лукашенко: Ядерное оружие РФ уже едет в Беларусь

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже начало перемещаться в Беларусь в рамках двусторонних договоренностей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Лукашенко сказал в четверг в кулуарах Высшего Евразийского экономического форума в Москве, соответствующее видео публикуют провластные белорусские СМИ.

Белорусский диктатор прокомментировал подписанное министрами обороны Беларуси и России соглашение о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории.

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"Уже принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места, хранение и так далее. Мы все это сделали, поэтому... началось перемещение ядерных боеприпасов", – добавил он.

На уточняющий вопрос, уже находится ядерное оружие РФ в Беларуси, Лукашенко сказал: "Возможно. Я приеду – посмотрю".

Ранее в четверг министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.

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Напомним, в конце марта этого года президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в республике.

Тогда Путин заявил, что Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

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