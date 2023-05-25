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ЄС закликав Китай відігравати конструктивну роль для миру в Україні

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 19:30

У четвер Європейська комісія повторила заклики до Китаю відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні.

Про це у зовнішньополітичній службі ЄС заявили після зустрічі високопоставленого дипломата ЄС Енріке Мори зі спеціальним представником Китаю у справах Євразії та колишнім послом у Росії Лі Хуеєм.

"ЄС очікує, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, відіграватиме конструктивну роль… і нагадає про необхідність поважати принципи суверенітету, незалежності і територіальної цілісності… шляхом безумовного виведення всіх сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться в заяві ЄС.

На зустрічі Мора наголосив на повній відповідальності Росії за неспровоковану та невиправдану агресію проти України. Він підкреслив, що Україна реалізує своє право на самооборону, а Європейський Союз налаштований підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Минулого тижня Лі Хуей відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у рамках європейського турне, яке Пекін назвав зусиллями зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню.

У п'ятницю китайський дипломат має відвідати Росію.

Теми: ЄСКитайУкраїнавійна
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