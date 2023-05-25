Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС закликав Китай відігравати конструктивну роль для миру в Україні

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 19:30

У четвер Європейська комісія повторила заклики до Китаю відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні.

Про це у зовнішньополітичній службі ЄС заявили після зустрічі високопоставленого дипломата ЄС Енріке Мори зі спеціальним представником Китаю у справах Євразії та колишнім послом у Росії Лі Хуеєм.

"ЄС очікує, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, відіграватиме конструктивну роль… і нагадає про необхідність поважати принципи суверенітету, незалежності і територіальної цілісності… шляхом безумовного виведення всіх сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться в заяві ЄС.

Реклама:

На зустрічі Мора наголосив на повній відповідальності Росії за неспровоковану та невиправдану агресію проти України. Він підкреслив, що Україна реалізує своє право на самооборону, а Європейський Союз налаштований підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Минулого тижня Лі Хуей відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у рамках європейського турне, яке Пекін назвав зусиллями зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню.

У п'ятницю китайський дипломат має відвідати Росію.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСКитайУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ЄС
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: