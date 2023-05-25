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ЕС призвал Китай играть конструктивную роль для мира в Украине

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 19:30

В четверг Европейская комиссия повторила призывы к Китаю играть конструктивную роль в установлении мира в Украине.

Об этом во внешнеполитической службе ЕС заявили после встречи высокопоставленного дипломата ЕС Энрике Моры со специальным представителем Китая по делам Евразии и бывшим послом в России Ли Хуэем.

"ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, будет играть конструктивную роль... и напомнит о необходимости уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности... путем безусловного вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в заявлении ЕС.

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На встрече Мора отметил полную ответственность России за неспровоцированную и неоправданную агрессию против Украины. Он подчеркнул, что Украина реализует свое право на самооборону, а Европейский Союз настроен поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

На прошлой неделе Ли Хуэй посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским в рамках европейского турне, которое Пекин назвал усилиями по содействию мирным переговорам и политическому урегулированию.

В пятницу китайский дипломат должен посетить Россию.

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Темы: ЕСКитайУкраинавойна
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