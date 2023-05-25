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Нуланд пояснила, чого може очікувати Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 19:48

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна може сподіватись на "більш чітке" висловлювання "того, що ми вже казали".

Про це Нуланд сказала під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, повідомляє "Європейська правда".

Нуланд відповідала на запитання, що може очікувати Україна від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Вона запевнила, що Альянс має намір більш чітко висловити свою підтримку.

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"Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого висловлення того, що ми вже казали. Що ми підтримуємо Україну, яка все більше стає демократичною і сильною. І ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі – як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно", – сказала вона.

"Ми також співпрацюємо в галузі розвідки, кібербезпеки, і українці побачать ці потужні стосунки між НАТО і Україною", – додала Нуланд.

Як повідомила посол України при НАТО, Київ готує два пакети для обговорення на саміті НАТО у Вільнюсі – політичний та практичний.

ВІДЕО ДНЯ

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв раніше глава МЗС Дмитро Кулеба.

Теми: НАТОУкраїнаСША
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