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Нуланд объяснила, чего может ожидать Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 19:48

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может надеяться на "более четкое" высказывание "того, что мы уже говорили".

Об этом Нуланд сказала во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Нуланд отвечала на вопрос, что может ожидать Украина от предстоящего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе. Она заверила, что Альянс намерен более четко выразить свою поддержку.

"Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной. И мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе – как каждая отдельная страна-член Альянса, так и коллективно", – сказала она.

"Мы также сотрудничаем в области разведки, кибербезопасности, и украинцы увидят эти мощные отношения между НАТО и Украиной", – добавила Нуланд.

Как сообщила посол Украины при НАТО, Киев готовит два пакета для обсуждения на саммите НАТО в Вильнюсе – политический и практический.

Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял ранее глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Темы: НАТОУкраинаСША
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