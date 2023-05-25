Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нуланд объяснила, чего может ожидать Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 19:48

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может надеяться на "более четкое" высказывание "того, что мы уже говорили".

Об этом Нуланд сказала во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Нуланд отвечала на вопрос, что может ожидать Украина от предстоящего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе. Она заверила, что Альянс намерен более четко выразить свою поддержку.

Реклама:

"Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной. И мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе – как каждая отдельная страна-член Альянса, так и коллективно", – сказала она.

"Мы также сотрудничаем в области разведки, кибербезопасности, и украинцы увидят эти мощные отношения между НАТО и Украиной", – добавила Нуланд.

Как сообщила посол Украины при НАТО, Киев готовит два пакета для обсуждения на саммите НАТО в Вильнюсе – политический и практический.

ВИДЕО ДНЯ

Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял ранее глава МИД Дмитрий Кулеба.

Темы: НАТОУкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
НАТО
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: