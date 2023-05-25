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Остін озвучив домовленість "Рамштайну" про навчання українських пілотів на F-16

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 19:59
Остін озвучив домовленість Рамштайну про навчання українських пілотів на F-16
Літак F-16, фото Getty Images

Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін після 12-го засідання у форматі "Рамштайн" в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я хочу особливо подякувати Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію з надання тренування на F-16 для українських сил. У найближчі тижні мої данський та нідерландський колеги працюватимуть зі США та іншими союзниками, щоб розробити рамку навчань", – повідомив Остін.

Він додав, що Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання. 

"Ми очікуємо, що незабаром до цієї ініціативи приєднається більше країн", – підкреслив міністр оборони США.

Раніше Остін висловив сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотуванню винищувачами F-16 розпочнеться найближчими тижнями.

Українські пілоти проходитимуть навчання на винищувачах F-16 на військових базах у Європі, заявляв раніше Пентагон.

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Теми: винищувачіДаніяНідерландиРамштайн
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