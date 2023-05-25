Остин озвучил договоренность "Рамштайна" об обучении украинских пилотов на F-16

Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по проведению тренировок для украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после 12-го заседания в формате "Рамштайн" в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я хочу особо поблагодарить Данию и Нидерланды, которые решили возглавить европейскую коалицию по предоставлению тренировки на F-16 для украинских сил. В ближайшие недели мои датский и нидерландский коллеги будут работать с США и другими союзниками, чтобы разработать рамку учений", – сообщил Остин.

Он добавил, что Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша также предложили внести свой вклад в обучение.

"Мы ожидаем, что вскоре к этой инициативе присоединится больше стран", – подчеркнул министр обороны США.

Ранее Остин выразил надежду на то, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителями F-16 начнется в ближайшие недели.

Украинские пилоты будут проходить обучение на истребителях F-16 на военных базах в Европе, заявлял ранее Пентагон.