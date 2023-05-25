Зеленський і глава Міноборони Швеції обговорили участь країни в авіаційній коаліції

Резніков та Зеленський під час зустрічі з Йонсоном, фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою Міноборони Швеції Полом Йонсоном у Києві обговорив участь скандинавської державу у авіаційній коаліції.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України у четвер, пише "Європейська правда".

"Також було обговорено можливість участі Швеції в авіаційній коаліції та започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва", – йдеться у повідомленні.

Зеленський також відзначив рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України та передати 10 танків Leopard-2.

Окремо президент подякував за лідерство Швеції у формуванні "коаліції БМП CV-90".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував навчання кількох українських льотчиків на шведських винищувачах JAS 39 Gripen у відповідь на прохання української сторони.

Водночас Йонсон підкреслив, що шість ескадрилей JAS 39 Gripen, які перебувають на озброєнні Сил оборони Швеції, потрібні для власних оборонних потреб, тому передання хоча б одного з літаків не видається ймовірним.

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Крім того, за даними ЗМІ, близько 20 українських пілотів розпочнуть перший етап навчання на винищувачах у Великій Британії улітку цього року.