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Зеленський і глава Міноборони Швеції обговорили участь країни в авіаційній коаліції

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 20:05
Зеленський і глава Міноборони Швеції обговорили участь країни в авіаційній коаліції
Резніков та Зеленський під час зустрічі з Йонсоном, фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою Міноборони Швеції Полом Йонсоном у Києві обговорив участь скандинавської державу у авіаційній коаліції.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України у четвер, пише "Європейська правда".

"Також було обговорено можливість участі Швеції в авіаційній коаліції та започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва", – йдеться у повідомленні.

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Зеленський також відзначив рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України та передати 10 танків Leopard-2.

Окремо президент подякував за лідерство Швеції у формуванні "коаліції БМП CV-90".

 

Нагадаємо, раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував навчання кількох українських льотчиків на шведських винищувачах JAS 39 Gripen у відповідь на прохання української сторони.

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Водночас Йонсон підкреслив, що шість ескадрилей JAS 39 Gripen, які перебувають на озброєнні Сил оборони Швеції, потрібні для власних оборонних потреб, тому передання хоча б одного з літаків не видається ймовірним.

Крім того, за даними ЗМІ, близько 20 українських пілотів розпочнуть перший етап навчання на винищувачах у Великій Британії улітку цього року.

Теми: ЗеленськийШвеціявинищувачідопомога Україні
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