Зеленський і глава Міноборони Швеції обговорили участь країни в авіаційній коаліції
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою Міноборони Швеції Полом Йонсоном у Києві обговорив участь скандинавської державу у авіаційній коаліції.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України у четвер, пише "Європейська правда".
"Також було обговорено можливість участі Швеції в авіаційній коаліції та започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва", – йдеться у повідомленні.
Зеленський також відзначив рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України та передати 10 танків Leopard-2.
Окремо президент подякував за лідерство Швеції у формуванні "коаліції БМП CV-90".
Нагадаємо, раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував навчання кількох українських льотчиків на шведських винищувачах JAS 39 Gripen у відповідь на прохання української сторони.
Водночас Йонсон підкреслив, що шість ескадрилей JAS 39 Gripen, які перебувають на озброєнні Сил оборони Швеції, потрібні для власних оборонних потреб, тому передання хоча б одного з літаків не видається ймовірним.
Крім того, за даними ЗМІ, близько 20 українських пілотів розпочнуть перший етап навчання на винищувачах у Великій Британії улітку цього року.