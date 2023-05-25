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Зеленский и глава Минобороны Швеции обсудили участие страны в авиационной коалиции

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 20:05
Зеленский и глава Минобороны Швеции обсудили участие страны в авиационной коалиции
Резников и Зеленский во время встречи с Йонсоном, фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский на встрече с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном в Киеве обсудил участие скандинавского государства в авиационной коалиции.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в четверг, пишет "Европейская правда".

"Также обсуждалась возможность участия Швеции в авиационной коалиции и начала отдельной программы тренировки украинских пилотов на современных самолетах западного производства", – говорится в сообщении.

 

Зеленский также отметил решение Швеции присоединиться к международной танковой коалиции в поддержку Украины и передать 10 танков Leopard-2.

Отдельно президент поблагодарил за лидерство Швеции в формировании "коалиции БМП CV-90".

 

Напомним, ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон анонсировал обучение нескольких украинских летчиков на шведских истребителях JAS 39 Gripen в ответ на просьбу украинской стороны.

В то же время Йонсон подчеркнул, что шесть эскадрилий JAS 39 Gripen, которые находятся на вооружении Сил обороны Швеции, нужны для собственных оборонных нужд, поэтому передача хотя бы одного из самолетов не представляется вероятной.

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Кроме того, по данным СМИ, около 20 украинских пилотов  начнут первый этап обучения на истребителях в Великобритании летом этого года.

Темы: ЗеленскийШвецияистребителипомощь Украине
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