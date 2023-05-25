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Топ-генерал США пояснив, чому Захід зволікав із рішенням про F-16 для України

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 20:20
Топ-генерал США пояснив, чому Захід зволікав із рішенням про F-16 для України
Марк Міллі, фото Getty Images

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, чому західні держави лише нещодавно ухвалили рішення про надання Україні винищувачів F-16 у майбутньому.

Про це Міллі заявив за підсумками засідання Контактної групи з питань України в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами топ-генерала США, одним із ключових питань у наданні Україні F-16 є забезпечення контролю за повітряним простором.

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"Найшвидший і найдешевший спосіб захистити повітряний простір – робити це із землі й надавати ефективні наземні системи ППО. Це найбільш ефективний шлях перешкодити росіянам здобути перевагу в повітрі, й саме це ми робили", – вказав він.

"Що стосується F-16: 10 літаків коштують мільярд доларів, їхнє утримання – ще мільярд доларів. Тобто 10 літаків коштують два мільярди доларів. У росіян – тисячі літаків-винищувачів четвертого й п’ятого поколінь. Тому, щоб протистояти їм у повітрі, потрібна суттєва кількість винищувачів четвертого й п’ятого поколінь", – додав Міллі.

Він, однак, вказав, що в майбутньому F-16 відіграватимуть роль у складі Військово-повітряних сил України, але на те, щоб розбудувати повітряні сили необхідного обсягу й потужності, піде значна кількість часу.

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Своєю чергою голова Пентагону Ллойд Остін оголосив, що Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16, а Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання. 

Раніше Остін висловив сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотуванню винищувачами F-16 розпочнеться найближчими тижнями. Українські пілоти проходитимуть навчання на винищувачах F-16 на військових базах у Європі, заявляв раніше Пентагон.

*Новина була виправлена о 23:20: уточнено цитату про вартість літаків.

Теми: винищувачіСШАдопомога УкраїніППО
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