Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Топ-генерал США объяснил, почему Запад медлил с решением о F-16 для Украины

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 20:20
Топ-генерал США объяснил, почему Запад медлил с решением о F-16 для Украины
Марк Милли, фото Getty Images

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, почему западные государства лишь недавно приняли решение о предоставлении Украине истребителей F-16 в будущем.

Об этом Милли заявил по итогам заседания Контактной группы по вопросам Украины в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам топ-генерала США, одним из ключевых вопросов в предоставлении Украине F-16 является обеспечение контроля за воздушным пространством.

Реклама:

"Самый быстрый и дешевый способ защитить воздушное пространство – делать это с земли и предоставлять эффективные наземные системы ПВО. Это наиболее эффективный путь помешать россиянам получить преимущество в воздухе, и именно это мы делали", – указал он.

"Что касается F-16: 10 самолетов стоят миллиард долларов, их содержание – еще миллиард долларов. То есть 10 самолетов стоят два миллиарда долларов. У россиян – тысячи самолетов-истребителей четвертого и пятого поколений. Поэтому, чтобы противостоять им в воздухе, нужно существенное количество истребителей четвертого и пятого поколений", – добавил Милли.

Он, однако, указал, что в будущем F-16 будут играть роль в составе Военно-воздушных сил Украины, но на то, чтобы построить воздушные силы необходимого объема и мощности, уйдет значительное количество времени.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по проведению тренировок для украинских пилотов на истребителях F-16, а Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша также предложили внести свой вклад в обучение.

Ранее Остин выразил надежду на то, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Украинские пилоты будут проходить обучение на истребителях F-16 на военных базах в Европе, заявлял ранее Пентагон.

*Новость была исправлена в 23:20: уточнена цитата о стоимости самолетов.

Темы: истребителиСШАпомощь УкраинеПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
истребители
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16, есть договоренность о 50-60
Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: