Україна здатна звільнити всі території, але не у найближчій перспективі – генерал Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна здатна звільнити всі окуповані Росією території, але це відбудеться не у найближчій перспективі.

Про це Міллі заявив за підсумками засідання Контактної групи з питань України в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Всі війни рано чи пізно закінчуються. Вони завершуються перемогою однієї сторони або іншої, або доходить до врегулювання шляхом переговорів. Цю війну у військовому плані Росія не може виграти", – констатував Міллі.

Він пояснив, що Росія не змогла досягти своєї стратегічних цілей в рамках військової кампанії. У той самий час Міллі переконаний, що Україна досягти своїх стратегічних цілей військовим шляхом здатна.

"У той самий час стратегічні цілі України – звільнити всю окуповану Росією Україну. На окупованих територіях України є кількасот тисяч російських військ. Цього можна досягти військовим шляхом, але, ймовірно, не у найближчій перспективі", – сказав американський генерал.

"Тож, що це означає? Це означає, що бойові дії триватимуть, буде криваво, буде важко. І у якийсь момент обидві сторони дійдуть до врегулювання шляхом переговорів або ж вони дійдуть до військового вирішення у якийсь момент", – сказав Міллі.

Він додав, що, поки триватимуть бої, підтримка України продовжиться.

ВІДЕО ДНЯ

Міллі також заявив, що винищувачі F-16 наразі не були б достатньо дієвими для забезпечення оборони повітряного простору, оскільки в Росії зберігається значна перевага в авіації.

Своєю чергою голова Пентагону Ллойд Остін оголосив, що Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16, а Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання.