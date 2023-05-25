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Україна здатна звільнити всі території, але не у найближчій перспективі – генерал Міллі

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 20:28
Україна здатна звільнити всі території, але не у найближчій перспективі – генерал Міллі
Українські захисники, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна здатна звільнити всі окуповані Росією території, але це відбудеться не у найближчій перспективі.

Про це Міллі заявив за підсумками засідання Контактної групи з питань України в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Всі війни рано чи пізно закінчуються. Вони завершуються перемогою однієї сторони або іншої, або доходить до врегулювання шляхом переговорів. Цю війну у військовому плані Росія не може виграти", – констатував Міллі.

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Він пояснив, що Росія не змогла досягти своєї стратегічних цілей в рамках військової кампанії. У той самий час Міллі переконаний, що Україна досягти своїх стратегічних цілей військовим шляхом здатна. 

 "У той самий час стратегічні цілі України – звільнити всю окуповану Росією Україну. На окупованих територіях України є кількасот тисяч російських військ. Цього можна досягти військовим шляхом, але, ймовірно, не у найближчій перспективі", – сказав американський генерал.

"Тож, що це означає?  Це означає, що бойові дії триватимуть, буде криваво, буде важко. І у якийсь момент обидві сторони дійдуть до врегулювання шляхом переговорів або ж вони дійдуть до військового вирішення у якийсь момент", – сказав Міллі.

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Він додав, що, поки триватимуть бої, підтримка України продовжиться.

Міллі також заявив, що винищувачі F-16 наразі не були б достатньо дієвими для забезпечення оборони повітряного простору, оскільки в Росії зберігається значна перевага в авіації.

Своєю чергою голова Пентагону Ллойд Остін оголосив, що Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16, а Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання.

Теми: війнадеокупаціяконтрнаступСША
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