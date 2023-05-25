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Украина способна освободить все территории, но не в ближайшей перспективе – генерал Милли

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 20:28
Украина способна освободить все территории, но не в ближайшей перспективе – генерал Милли
Украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина способна освободить все оккупированные Россией территории, но это произойдет не в ближайшей перспективе.

Об этом Милли заявил по итогам заседания Контактной группы по вопросам Украины в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Все войны рано или поздно заканчиваются. Они завершаются победой одной стороны или другой, или доходит до урегулирования путем переговоров. Эту войну в военном плане Россия не может выиграть", – констатировал Милли.

Он пояснил, что Россия не смогла достичь своей стратегических целей в рамках военной кампании. В то же время Милли убежден, что Украина достичь своих стратегических целей военным путем способна. 

 "В то же время стратегические цели Украины – освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированных территориях Украины есть несколько сотен тысяч российских войск. Этого можно достичь военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе", – сказал американский генерал.

"Итак, что это означает?  Это означает, что боевые действия будут продолжаться, будет кроваво, будет трудно. И в какой-то момент обе стороны придут к урегулированию путем переговоров или же они придут к военному решению в какой-то момент", – сказал Милли.

Он добавил, что, пока будут продолжаться бои, поддержка Украины продолжится.

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Милли также заявил, что истребители F-16 пока не были бы достаточно действенными для обеспечения обороны воздушного пространства, поскольку у России сохраняется значительное преимущество в авиации.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по проведению тренировок для украинских пилотов на истребителях F-16, а Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша также предложили внести свой вклад в обучение.

Темы: войнадеоккупацияконтрнаступлениеСША
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