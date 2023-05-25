Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища – Донецька ОВА

Російські загарбники зруйнували греблю Карлівського водосховища на Донеччині, через що кілька селищ опинилися під загрозою підтоплення, можлива евакуація.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Рашисти зруйнували греблю Карлівського водосховища - під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2.

Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні".

Деталі: Кириленко зазначив, що місцева влада була готова до такого розвитку подій, тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за визначеним алгоритмом.

Громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені.

За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення.

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Чиновники провели термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації, повідомив Кириленко.