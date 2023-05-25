Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища – Донецька ОВА

Четвер, 25 травня 2023, 20:43
Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища – Донецька ОВА
Павло Кириленко, фото Донецької ОВА

Російські загарбники зруйнували греблю Карлівського водосховища на Донеччині, через що кілька селищ опинилися під загрозою підтоплення, можлива евакуація. 

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Рашисти зруйнували греблю Карлівського водосховища - під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2.

Реклама:

Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні".

Деталі: Кириленко зазначив, що місцева влада була готова до такого розвитку подій, тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за визначеним алгоритмом.

Громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. 

ВІДЕО ДНЯ

За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення.

Чиновники провели термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації, повідомив Кириленко.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: