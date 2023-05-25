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Россияне разрушили плотину Карловского водохранилища – Донецкая ОВА

Четверг, 25 мая 2023, 20:43
Россияне разрушили плотину Карловского водохранилища – Донецкая ОВА
Павел Кириленко, фото Донецкой ОВА

Российские захватчики разрушили плотину Карловского водохранилища в Донецкой области, из-за чего несколько поселков оказались под угрозой подтопления, возможна эвакуация. 

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Рашисты разрушили плотину Карловского водохранилища – под угрозой подтопления оказались поселки Галициновка, Желанное-1 и Желанное-2.

Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от этих действий пострадают прежде всего гражданские лица".

Детали: Кириленко отметил, что местные власти были готовы к такому развитию событий, поэтому оперативные и спасательные службы Донетчины уже начали действовать по определенному алгоритму.

Общины, которые находятся в зоне вероятного подтопления, предупреждены. 

При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения.

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Чиновники провели срочное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и создали штаб по преодолению последствий этой чрезвычайной ситуации, сообщил Кириленко.

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