Парламент Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад – у четвер одноголосно ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 року геноцидом українського народу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Депутатка Консервативної партії Полін Летхем, яка представила відповідну резолюцію в Палаті громад, підкреслила, що голод в Україні на початку 1930-х років був штучним, спричиненим примусовим відбиранням урожаїв в українських селян.

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Вона також провела паралелі з нинішніми подіями, коли Росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.

"Саме тому ми повинні запевнити українську владу та міжнародний правопорядок, що Велика Британія – принаймні британський парламент – не ігноруватиме воєнні злочини й злочини проти людяності", – заявила Летхем.

Інші депутати, які виступали на підтримку рішення, називали необхідність визнання Голодомору геноцидом виявом солідарності з українським народом і сигналом, що голод не можна використовувати як засіб ведення війни.

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Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.

Протягом весни до такого кроку вдалися Палата представників Бельгії, нижня палата бельгійського парламенту, парламент Ісландії та верхня палата французького парламенту, а також парламент Словенії.