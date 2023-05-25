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Парламент Британии признал Голодомор геноцидом украинского народа

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 21:09

Нижняя палата парламента Великобритании – Палата общин – в четверг единогласно приняла решение о признании Голодомора 1932-1933 года геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Депутат Консервативной партии Полин Летхэм, которая представила соответствующую резолюцию в Палате общин, подчеркнула, что голод в Украине в начале 1930-х годов был искусственным, вызванным принудительным отбором урожаев у украинских крестьян.

Она также провела параллели с нынешними событиями, когда Россия похищает украинское зерно на оккупированных украинских территориях.

"Именно поэтому мы должны заверить украинскую власть и международный правопорядок, что Великобритания – по крайней мере британский парламент – не будет игнорировать военные преступления и преступления против человечности", – заявила Летхэм.

Другие депутаты, выступавшие в поддержку решения, называли необходимость признания Голодомора геноцидом проявлением солидарности с украинским народом и сигналом, что голод нельзя использовать как средство ведения войны.

В целом Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты почти трех десятков стран мира, в том числе и в Европе.

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В течение весны к такому шагу прибегли Палата представителей Бельгии, нижняя палата бельгийского парламента, парламент Исландии и верхняя палата французского парламента, а также парламент Словении.

Темы: геноцидголодоморУкраинаВеликобритания
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