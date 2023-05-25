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Командувачу ЧФ РФ загрожує довічне за наказ обстрілювати Україну "Калібрами"

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 травня 2023, 21:24
Командувачу ЧФ РФ загрожує довічне за наказ обстрілювати Україну Калібрами
Віктор Соколов. фото rg.ru

Служба безпеки України зібрала доказову базу на чинного командувача Чорноморським флотом ВМФ РФ віцеадмірала Віктора Соколова, який причетний до масованих російських ударів по цивільних об’єктах України.

Джерело: пресслужби СБУ і ОГП

Деталі: За даними слідства, з 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр" по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

Внаслідок цих ворожих обстрілів, за даними СБУ, загинуло 4 мирних жителів, ще 40 – отримали поранення.

Повітряні атаки агресор здійснював по енергооб’єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Встановлено, що російські обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення України.

Крім того, ракетні удари РФ призводили до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

ВІДЕО ДНЯ

На підставі зібраних доказів слідчі Соколову повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Теми: ЧФ РосіївійнаСБУ
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