Командующему ЧФ РФ грозит пожизненное за приказ обстреливать Украину "Калибрами"
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом ВМФ РФ вице-адмирала Виктора Соколова, который причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины.
Источник: пресс-службы СБУ и ОГП
Детали: По данным следствия, с 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы о регулярных боевых пусках крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетической инфраструктуре нашего государства.
В результате этих вражеских обстрелов, по данным СБУ, погибло 4 мирных жителей, еще 40 - получили ранения.
Воздушные атаки агрессор осуществлял по энергообъектам в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.
Установлено, что российские обстрелы нанесли значительные потери национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения Украины.
Кроме того, ракетные удары РФ приводили к временной остановке работы десятков местных учебных заведений, больниц и других социальных учреждений.
На основании собранных доказательств следователи Соколову сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны
Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.