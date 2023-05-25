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Командующему ЧФ РФ грозит пожизненное за приказ обстреливать Украину "Калибрами"

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 мая 2023, 21:24
Командующему ЧФ РФ грозит пожизненное за приказ обстреливать Украину Калибрами
Виктор Соколов. фото rg.ru

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом ВМФ РФ вице-адмирала Виктора Соколова, который причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины.

Источник: пресс-службы СБУ и ОГП

Детали: По данным следствия, с 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы о регулярных боевых пусках крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетической инфраструктуре нашего государства.

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В результате этих вражеских обстрелов, по данным СБУ, погибло 4 мирных жителей, еще 40 - получили ранения.

Воздушные атаки агрессор осуществлял по энергообъектам в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Установлено, что российские обстрелы нанесли значительные потери национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения Украины.

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Кроме того, ракетные удары РФ приводили к временной остановке работы десятков местных учебных заведений, больниц и других социальных учреждений.

На основании собранных доказательств следователи Соколову сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны

Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Темы: ЧФ РоссиивойнаСБУ
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