Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва на "Рамштайні" оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 21:33

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Контактної групи з питань оборони України в четвер представив останній пакет військової допомоги Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міноборони Литви.

За словами Анушаускаса, новий пакет військової допомоги Україні з боку Литви міститиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу.

Реклама:

Він заявив, що загальний обсяг військової підтримка України з боку Литви скоро сягне 465 мільйонів євро.

"Наша підтримка України – це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування і оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність в євроатлантичному регіоні", – сказав міністр, підкресливши, що Литва продовжуватиме послідовно підтримувати Україну до перемоги.

Востаннє про підготовку військової допомоги в березні оголошував президент Литви Гітанас Науседа,

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляла "Європейська правда", на сьогодні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить військова підготовка українських військових.

У 2023 році литовська сторона планує підготувати 1600 солдатів Збройних сил України. Литовські тренери навчають українців як у Литві, так і в межах тренувальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, як-от британський Interflex.

Теми: РамштайнЛитвадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Рамштайн
У владних колах обговорювали чутки про те, що Ізраїль передає дані Росії – посол
Міллі розповів, скільки українських військових союзники підготували для наступу
Глава Пентагону відкрив "Рамштайн": Зараз ключовий момент у війні
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: