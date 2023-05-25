Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва на "Рамштайні" оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 21:33

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Контактної групи з питань оборони України в четвер представив останній пакет військової допомоги Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міноборони Литви.

За словами Анушаускаса, новий пакет військової допомоги Україні з боку Литви міститиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу.

Він заявив, що загальний обсяг військової підтримка України з боку Литви скоро сягне 465 мільйонів євро.

"Наша підтримка України – це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування і оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність в євроатлантичному регіоні", – сказав міністр, підкресливши, що Литва продовжуватиме послідовно підтримувати Україну до перемоги.

Востаннє про підготовку військової допомоги в березні оголошував президент Литви Гітанас Науседа,

Як повідомляла "Європейська правда", на сьогодні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить військова підготовка українських військових.

ВІДЕО ДНЯ

У 2023 році литовська сторона планує підготувати 1600 солдатів Збройних сил України. Литовські тренери навчають українців як у Литві, так і в межах тренувальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, як-от британський Interflex.

Теми: РамштайнЛитвадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Рамштайн
Остін озвучив домовленість "Рамштайну" про навчання українських пілотів на F-16
Країни "Рамштайну" зобов'язалися надати Україні військову допомогу на $65 млрд – Остін
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: