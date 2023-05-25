Литва на "Рамштайні" оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Контактної групи з питань оборони України в четвер представив останній пакет військової допомоги Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міноборони Литви.

За словами Анушаускаса, новий пакет військової допомоги Україні з боку Литви міститиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу.

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Він заявив, що загальний обсяг військової підтримка України з боку Литви скоро сягне 465 мільйонів євро.

"Наша підтримка України – це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування і оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність в євроатлантичному регіоні", – сказав міністр, підкресливши, що Литва продовжуватиме послідовно підтримувати Україну до перемоги.

Востаннє про підготовку військової допомоги в березні оголошував президент Литви Гітанас Науседа,

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Як повідомляла "Європейська правда", на сьогодні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить військова підготовка українських військових.

У 2023 році литовська сторона планує підготувати 1600 солдатів Збройних сил України. Литовські тренери навчають українців як у Литві, так і в межах тренувальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, як-от британський Interflex.