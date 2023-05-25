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Литва на "Рамштайн" объявила о новом пакете военной помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 21:33

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в четверг представил последний пакет военной помощи Киеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

По словам Анушаускаса, новый пакет военной помощи Украине со стороны Литвы будет содержать противодронное оборудование, боеприпасы, сухие пищевые пайки и другую помощь.

Он заявил, что общий объем военной поддержка Украины со стороны Литвы скоро достигнет 465 миллионов евро.

"Наша поддержка Украины – это инвестиция в нашу собственную устойчивость, сдерживание и оборону. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом регионе", – сказал министр, подчеркнув, что Литва будет продолжать последовательно поддерживать Украину до победы.

Последний раз о подготовке военной помощи в марте объявлял президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщала "Европейская правда", на сегодня Вильнюс предоставил Киеву военную помощь на сумму почти 409 млн евро. Значительную ее часть составляет военная подготовка украинских военных.

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В 2023 году литовская сторона планирует подготовить 1600 солдат Вооруженных сил Украины. Литовские тренеры обучают украинцев как в Литве, так и в рамках тренировочной миссии ЕС и международных инициатив, таких как британский Interflex.

Темы: РамштайнЛитвапомощь Украине
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