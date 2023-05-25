Зеленський про торгівлю з ЄС і обмеження: Внутрішня політика не має перекривати спільні цілі

Президент Володимир Зеленський вважає продовження торговельної лібералізації на українську продукцію в Євросоюзі новим етапом секторальної інтеграції української економіки в європейську, хоча певні обмеження можуть зберегтися.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 травня

Пряма мова: "Важливе рішення Ради Євросоюзу для України – ще на рік подовжено торговельну лібералізацію на українську продукцію. Фактично це повне скасування мит і квот до червня 24-го року.

Реклама:

І це новий етап секторальної інтеграції нашої економіки – України та всього Європейського Союзу, те, що однозначно робить нас всіх у Європі сильнішими.

У процесі нашого просування у Євросоюз таку лібералізацію – поки тимчасову – ми маємо зробити постійною, і без жодних винятків та обмежень. Власне, як це й має відповідати духу єдиної та вільної Європи – без бар’єрів".

Деталі: Зеленський подякував за це рішення європейським партнерам: "Кожен, хто прагне сили й міцності для всієї Європи, ухвалює саме такі рішення".

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, український президент зазначив, що й після цього є ризик, що "окремі обмеження все ж можуть залишитися, якщо тиск окремих урядів на ЄС збережеться".

Пряма мова Зеленського: "Але внутрішня політика не має перекривати спільні європейські цілі. Тож, упевнений, ми зможемо знайти таке рішення, зокрема для фермерів в Україні і в деяких країнах-сусідках, яке відповідатиме нашим спільним європейським інтересам і стандартам".

Контекст: 25 травня, Рада ЄС ухвалила регламент, який продовжує призупинення дії всіх митних зборів, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС ще на один рік, до червня 2024 року.

Водночас п'ять держав ЄС неодноразово просили продовжити дію обмежень на український аграрний імпорт після червня 2023-го, а також додати до переліку заборонених до імпорту товарів більше позицій.

Європейська комісія може обмежити імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України після продовження дії режиму безмитної торгівлі з 5 червня.