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Зеленский о торговле с ЕС и ограничениях: Внутренняя политика не должна перекрывать общие цели

Елена РощинаЧетверг, 25 мая 2023, 22:06
Зеленский о торговле с ЕС и ограничениях: Внутренняя политика не должна перекрывать общие цели
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает продолжение торговой либерализации на украинскую продукцию в Евросоюзе новым этапом секторальной интеграции украинской экономики в европейскую, хотя определенные ограничения могут сохраниться.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 мая 

Прямая речь: "Важное решение Совета Евросоюза для Украины – еще на год продлена торговая либерализация на украинскую продукцию. Фактически это полная отмена пошлин и квот до июня 24-го года. 

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И это новый этап секторальной интеграции нашей экономики – Украины и всего Европейского Союза, то, что однозначно делает нас всех в Европе сильнее.

В процессе нашего продвижения в Евросоюз такую либерализацию – пока временную – мы должны сделать постоянной, и без всяких исключений и ограничений. Собственно, как это и должно соответствовать духу единой и свободной Европы – без барьеров".

Детали: Зеленский поблагодарил за это решение европейских партнеров: "Каждый, кто хочет силы и прочности для всей Европы, принимает именно такие решения".

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В то же время, украинский президент отметил, что и после этого есть риск, что "отдельные ограничения все же могут остаться, если давление отдельных правительств на ЕС сохранится".

Прямая речь Зеленского: "Но внутренняя политика не должна перекрывать общие европейские цели. Поэтому, уверен, мы сможем найти такое решение, в частности для фермеров в Украине и в некоторых странах-соседках, которое будет отвечать нашим общим европейским интересам и стандартам".

Контекст: 25 мая Совет ЕС принял регламент, который продлевает приостановление действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на один год, до июня 2024 года.

В то же время пять государств ЕС неоднократно просили продлить действие ограничений на украинский аграрный импорт после июня 2023-го, а также добавить в перечень запрещенных к импорту товаров больше позиций.

Европейская комиссия может ограничить импорт отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после продления действия режима беспошлинной торговли с 5 июня.

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Темы: ЗеленскийевроинтеграцияторговляЕС
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