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США готують для України новий пакет військової допомоги на $300 млн – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 22:24
США готують для України новий пакет військової допомоги на $300 млн – ЗМІ
Білий дім, фото Getty Images

Сполучені Штати Америки планують оголосити про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до 300 мільйонів доларів, який в основному міститиме додаткові боєприпаси.

Про це агентству Reuters у четвер повідомили два офіційні джерела, пише "Європейська правда".

Очікується, що новий пакет військової допомоги США Україні буде містити більше керованих реактивних систем залпового вогню для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси.

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Військове обладнання в пакеті, як планується, Україна отримає із запасів армії США через президентські повноваження на скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority).

Новий пакет допомоги Україні може бути оголошений вже в п'ятницю, але, можливо, його оформлення відбудеться і вже після святкових вихідних у США, пов'язаних із Днем пам'яті, вважають джерела Reuters.

Крім того, обсяг і зміст пакета допомоги можуть змінитися, аж поки його не підпише президент США Джо Байден, нагадує Reuters.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги вартістю до 375 мільйонів доларів для покриття критичних потреб.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.

В останні дні, однак, з’ясувалось, що це число завищене щонайменше на три мільярди через помилку в обліку вартості військової техніки в Міністерстві оборони США.

Теми: СШАдопомога Україні
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