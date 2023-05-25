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США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $300 млн - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 22:24
США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $300 млн - СМИ
Белый дом, фото Getty Images

Соединенные Штаты Америки планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму до 300 миллионов долларов, который в основном будет содержать дополнительные боеприпасы.

Об этом агентству Reuters в четверг сообщили два официальных источника, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что новый пакет военной помощи США Украине будет содержать больше управляемых реактивных систем залпового огня для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы.

Военное оборудование в пакете, как планируется, Украина получит из запасов армии США через президентские полномочия на сокращение вооружений (Presidential Drawdown Authority).

Новый пакет помощи Украине может быть объявлен уже в пятницу, но, возможно, его оформление состоится и уже после праздничных выходных в США, связанных с Днем памяти, считают источники Reuters.

Кроме того, объем и содержание пакета помощи могут измениться, пока его не подпишет президент США Джо Байден, напоминает Reuters.

Напомним, на прошлой неделе Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи по безопасности стоимостью до 375 миллионов долларов для покрытия критических потребностей.

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С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты, по данным Пентагона, уже предоставили Украине более 36,9 миллиарда долларов военной помощи. Это вызвало опасения, что средства на поддержку Киева могут вскоре иссякнуть.

В последние дни, однако, выяснилось, что это число завышено минимум на три миллиарда из-за ошибки в учете стоимости военной техники в Министерстве обороны США.

Темы: СШАпомощь Украине
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