Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $300 млн - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 22:24
США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $300 млн - СМИ
Белый дом, фото Getty Images

Соединенные Штаты Америки планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму до 300 миллионов долларов, который в основном будет содержать дополнительные боеприпасы.

Об этом агентству Reuters в четверг сообщили два официальных источника, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что новый пакет военной помощи США Украине будет содержать больше управляемых реактивных систем залпового огня для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы.

Реклама:

Военное оборудование в пакете, как планируется, Украина получит из запасов армии США через президентские полномочия на сокращение вооружений (Presidential Drawdown Authority).

Новый пакет помощи Украине может быть объявлен уже в пятницу, но, возможно, его оформление состоится и уже после праздничных выходных в США, связанных с Днем памяти, считают источники Reuters.

Кроме того, объем и содержание пакета помощи могут измениться, пока его не подпишет президент США Джо Байден, напоминает Reuters.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на прошлой неделе Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи по безопасности стоимостью до 375 миллионов долларов для покрытия критических потребностей.

С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты, по данным Пентагона, уже предоставили Украине более 36,9 миллиарда долларов военной помощи. Это вызвало опасения, что средства на поддержку Киева могут вскоре иссякнуть.

В последние дни, однако, выяснилось, что это число завышено минимум на три миллиарда из-за ошибки в учете стоимости военной техники в Министерстве обороны США.

Темы: СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: