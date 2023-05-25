Над аеродромом у Ростовській області був спалах: у РФ заявили, що збили ракету
Четвер, 25 травня 2023, 23:35
Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв увечері 25 травня заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила українську ракету в районі Морозовська, де розташований військовий аеродром.
Джерело: Василь Голубєв у Telegram
Пряма мова Голубєва: "У районі Морозовська спрацювала система ППО, збивши українську ракету. Військові виконують свою роботу. Зберігайте спокій".
Деталі: За 3 км від Морозовська розташований військовий аеродром, де базуються бомбардувальники.
Раніше в телеграм-каналах з'явилися відео з Морозовська, на яких видно спалах у небі. Українські пабліки повідомляли про "атаку на аеродром".