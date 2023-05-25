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Над аеродромом у Ростовській області був спалах: у РФ заявили, що збили ракету

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 23:35
Над аеродромом у Ростовській області був спалах: у РФ заявили, що збили ракету
Щось спалахнуло над Морозовськом, скриншот

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв увечері 25 травня заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила українську ракету в районі Морозовська, де розташований військовий аеродром.

Джерело: Василь Голубєв у Telegram

Пряма мова Голубєва: "У районі Морозовська спрацювала система ППО, збивши українську ракету. Військові виконують свою роботу. Зберігайте спокій".

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Деталі: За 3 км від Морозовська розташований військовий аеродром, де базуються бомбардувальники.

Раніше в телеграм-каналах з'явилися відео з Морозовська, на яких видно спалах у небі. Українські пабліки повідомляли про "атаку на аеродром".

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Теми: Росіявійна
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