Над аэродромом в Ростовской области была вспышка: в РФ заявили, что сбили ракету
Четверг, 25 мая 2023, 23:35
Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев вечером 25 мая заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила украинскую ракету в районе Морозовска, где находится военный аэродром.
Источник: Василий Голубев в Telegram
Прямая речь Голубева: "В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие".
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Детали: В 3 км от Морозовска находится военный аэродром, где базируются бомбардировщики.
Ранее в телеграм-каналах появились видео из Морозовска, на которых видна вспышка в небе. Украинские паблики писали об "атаке на аэродром".
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