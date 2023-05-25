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Над аэродромом в Ростовской области была вспышка: в РФ заявили, что сбили ракету

"Украинская правда"Четверг, 25 мая 2023, 23:35
Над аэродромом в Ростовской области была вспышка: в РФ заявили, что сбили ракету
Что-то вспыхнуло над Морозовском, скриншот

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев вечером 25 мая заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила украинскую ракету в районе Морозовска, где находится военный аэродром.

Источник: Василий Голубев в Telegram

Прямая речь Голубева: "В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие".

Детали: В 3 км от Морозовска находится военный аэродром, где базируются бомбардировщики.

Ранее в телеграм-каналах появились видео из Морозовска, на которых видна вспышка в небе. Украинские паблики писали об "атаке на аэродром".

Темы: Росcиявойна
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