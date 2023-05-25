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В окупованому Бердянську пролунали кілька вибухів

Олена РощінаЧетвер, 25 травня 2023, 23:47
В окупованому Бердянську пролунали кілька вибухів
Вибухи в Бердянську, фото з соцмереж

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області в четвер увечері пролунало кілька гучних вибухів.

Джерело: повідомлення очевидців у Telegram-каналах та колаборант росіян у Запорізькій області Володимир Рогов

Деталі: Рогов заявив, що ЗСУ завдали "масованого удару" по Бердянську, на місці вибухів працюють екстрені служби, інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

Місцеві жителі чують звуки детонації. 

За деякими даними, був "приліт" у польовий склад боєприпасів.

Теми: БердянськЗапорізька областьвійна
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