В окупованому Бердянську пролунали кілька вибухів

Вибухи в Бердянську, фото з соцмереж

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області в четвер увечері пролунало кілька гучних вибухів.

Джерело: повідомлення очевидців у Telegram-каналах та колаборант росіян у Запорізькій області Володимир Рогов

Деталі: Рогов заявив, що ЗСУ завдали "масованого удару" по Бердянську, на місці вибухів працюють екстрені служби, інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

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Місцеві жителі чують звуки детонації.

За деякими даними, був "приліт" у польовий склад боєприпасів.