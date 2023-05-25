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В оккупированном Бердянске прозвучали несколько взрывов

Елена РощинаЧетверг, 25 мая 2023, 23:47
В оккупированном Бердянске прозвучали несколько взрывов
Взрывы в Бердянске, фото из соцсетей

В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области в четверг вечером прозвучало несколько громких взрывов.

Источник: сообщения очевидцев в Telegram-каналах и коллаборант россиян в Запорожской области Владимир Рогов

Детали: Рогов заявил, что ВСУ нанесли "массированный удар" по Бердянску, на месте взрывов работают экстренные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Местные жители слышат звуки детонации. 

По некоторым данным, был "прилет" в полевой склад боеприпасов. 

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Темы: БердянскЗапорожская областьвойна
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